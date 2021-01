Cochem-Zell

Bereits mehr als 1700 Bürger im Kreis Cochem-Zell haben sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Der größte Anteil der Geimpften hat die Spritze in einem Senioren- oder Pflegeheim bekommen, darunter auch Mitarbeiter in diesen Häusern. Die Impfbereitschaft des Pflegepersonals ist generell nicht so hoch wie die der Altenheimbewohner. Doch die Heimleitungen gehen davon aus, dass sich die Zurückhaltung des Personals mit der Zeit auflösen wird.