Die Musik verbindet die Menschen. So wie das Essen. Musik spricht Gefühle an, im besten Fall berührt sie das Herz. Und ist damit sehr gut dazu geeignet, das große Wort Integration mit Leben zu füllen. Mit seiner Gitarrenmusik möchte der Syrer Saer Dashwaly, der mit seiner Familie in Bullay lebt, einen Beitrag dazu leisten.