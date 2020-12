Büchel/Cochem

Gute Nachricht für 2500 militärisch und zivile Bedienstete: Die Bundeswehr hält an den Standorten Büchel und Brauheck fest, und zwar felsenfest: In den nächsten Jahren will sie nach Auskunft des Inspekteurs Luftwaffe, General Ingo Gerhartz, gut 200 Millionen Euro in den Fliegerhorst stecken. „Büchel ist als fliegender Verband von der Landkarte der Luftwaffengeschwader nicht mehr wegzudenken“, betont Gerhartz. Die Investitionen würden im Übrigen unabhängig von der bislang ungeklärten Nachfolge des Tornado-Kampfflugzeugs getätigt.