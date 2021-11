Innovationspark Cochem: Alflen schafft Grundlage für Gewerbegebiet

Der Kreis, die Verbandsgemeinden und auch der Gemeinderat Alflen wollen das erste interkommunale Gewerbegebiet in Cochem-Zell so schnell wie möglich realisieren. Daran besteht nach einer Informationsveranstaltung in der Eifelgemeinde kaum ein Zweifel. Den Zuhörern in der Mehrzweckhalle der Gemeinde präsentierte Dirk Barbye, Wirtschaftsförderer des Kreises, die künftige Verbandsordnung und das Finanzierungsmodell des geplanten Zweckverbands für den sogenannten „Innovationspark Cochem-Zell“, der auf bis zu 24 Hektar Fläche an der Bundesstraße 259 entstehen soll.