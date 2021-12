Inklusion am Arbeitsplatz ist eine Chance zur Fachkräftesicherung. So betitelt die Bundesagentur für Arbeit das Thema der gerade zu Ende gegangenen Woche der Menschen mit Behinderung. Tatsächlich hat sich in Rheinland-Pfalz die Anzahl der beschäftigten, schwerbehinderten Menschen im Zeitraum von 2009 bis 2019 um 21 Prozent erhöht.