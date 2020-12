Landkern

Der Andrang wird, das zeichnet sich schon seit Tagen ab, groß sein. Am heutigen Dienstag, 4. August, werden Interessierte im Rahmen einer Bürger-Information im Zuge der Gemeinderatssitzung in Landkern über das geplante Interkommunale Gewerbegebiet informiert. Dirk Barbye, Wirtschaftsförderer der Kreisverwaltung Cochem-Zell, wird das Konzept vorstellen. Im Vorfeld zeichnet sich vor allen im Bereich Leienkaul massiver Widerstand gegen die Pläne an. Der Abstand einer möglichen Gewerbeansiedlung zu den Häusern betrüge rund 200 Meter.