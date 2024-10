Plus Neumagen-Dhron/Cochem

Influencerin von der Mosel spielt in Fernsehserie mit: „Für alle Fälle Familie“ hatte Cochem als Drehort

Von Ursula Bartz

i Deko und Livestyle sind Cathy Merkes' Leidenschaft. In Neumagen-Dhron lebt die 37 Jahre junge Frau ihren „Moseltraum“ – und schlüpft nun in eine Schauspielrolle. Foto: TV/Ursula Bartz

An der Seite von Schauspielern wie Isabel Varell tritt die Influencerin Catharina Merkes aus Neumagen-Dhron demnächst in einer neuen Vorabendserie auf, die Bavaria Viction für Sat.1 produziert hat – und zwar an der Mosel.