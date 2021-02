Die Corona-Neuinfektionen und der Inzidenzwert in Cochem-Zell sind in den vergangenen Tagen enorm gestiegen. Größtenteils ist das auf gleichzeitige Ausbrüche in Einrichtungen/einem Krankenhaus zurückzuführen, teilt die Verwaltung mit. Aus dem Kreishaus heißt es: „Bereits in der Vergangenheit konnten wir feststellen, dass sich das Virus in einer Einrichtung leider sehr schnell verbreitet.“ Deshalb schreitet der Kreis nun ein.