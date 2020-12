Cochem-Zell

Auch der größte Schlamassel ist noch für etwas gut, heißt es, salopp ausgedrückt, im Volksmund. In der derzeitigen Corona-Krise fällt es schwer, positive Aspekte auszumachen. Und doch gibt es sie – in der sich spontan formierenden Solidarität in den Gemeinden. Überall im Kreis melden sich zunehmend Bürger, die älteren oder kranken Menschen, die zur Risikogruppe gehören und daher ihre Wohnungen nicht verlassen sollten, ihre Hilfe anbieten. Sie möchten für diese Menschen Einkäufe erledigen, Rezepte beim Arzt abholen, Medikamente in der Apotheke besorgen oder andere Wünsche erfüllen.