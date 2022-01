In Lutzerath schmieden Paare Eheringe selbst: Eifelgoldschmiede existiert seit 1993

Der Ort Lutzerath verfügt über eine intakte Infrastruktur. So gibt es durchaus einige Geschäfte, die den täglichen Bedarf der etwa 1500 Einwohner abdecken. Aber es ist selten, dass sich in einem solchen Dorf eine Goldschmiede ansiedelt. Seit Dezember 1993 gibt es die Eifelgoldschmiede, die von der damals 25-jährigen Dagmar Lülsdorf-Mudersbach nach erfolgreichen Studienabschlüssen als staatlich geprüfte Gestalterin und Goldschmiedemeisterin in einem romantischen, denkmalgeschützten Fachwerkhaus an der Hauptstraße gegründet wurde. Das Gebäude diente einst als Hufschmiede.