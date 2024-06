In Lutzerath: Fußballturnier der Grundschulen

Mehr als 200 Kinder tummelten sich auf dem Rasenplatz in Lutzerath-Driesch.

Mehr als 200 Kinder tummelten sich auf dem Rasenplatz in Lutzerath-Driesch. Foto: Karl Scheid

Anzeige

Unterstützung erhielt Margit Schenk bei der diesjährigen Auflage in Lutzerath von Karl Scheid, der unter anderem für die Erstellung der Spielpläne zuständig war. Thomas Schmittgen von der Grundschule Lutzerath organisierte die Schiedsrichter.

Drei Gruppen

Das Turnier wurde in drei Gruppen aufgeteilt: größere Schulen, kleinere Schulen und Mädchen. Sieger bei den größeren Schulen wurde Titelverteidiger Blankenrath, Sieger bei den kleineren Schulen wurde Ediger/Eller und Gewinner bei den Mädchen ebenfalls Titelverteidiger Blankenrath. Insgesamt nahmen 16 Mannschaften am Grundschulturnier teil, mehr als 200 Kinder tummelten sich auf dem Rasenplatz in Lutzerath-Driesch. red