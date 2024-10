In Kröv: 19-Jähriger fährt alkoholisiert

Auf einen Verkehrsteilnehmer, der während der Autofahrt sein Mobiltelefon in Verwendung und zusätzlich den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, wurden Beamte der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Kröv am Donnerstagnachmittag aufmerksam.

Anzeige

In der Polizeimeldung heißt es, dass die Beamten sich aufgrund dieser beider Verstöße dazu entschieden hätten, den Personenkraftwagen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Im Rahmen dieser Überprüfung konnten die Beamten bei dem 19-jährigen Fahranfänger den Geruch von Alkohol feststellen.

Bußgeld zu erwarten

Ein deshalb durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Aufgrund der Probezeit muss der junge Fahrzeugführer mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahrens rechnen. Über ein Bußgeld von 250 Euro hinaus erwarten den 19-Jährigen eine Nachschulung, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Der 19-Jährige gab zusätzlich gegenüber den Beamten an, dass er nicht wusste, dass er in seiner Probezeit eine Alkoholgrenze von 0,0 Promille einhalten muss, sofern er am Verkehr teilnimmt. red