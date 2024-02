Kennfus

In Kennfus gab es auf die Ohren: Hochstimmung bei der Kappensitzung

Gleich am Anfang der Kennnfuser Kappensitzung gab es vom Musikverein Kennfus einen auf die Ohren. Stimmung und Pop waren angesagt, und der Sound brachte das Publikum gut in Schwung. Dann übernahm der Elferrat das Zepter des Abends. Andreas Johann, ein Urgestein der Kennfuser Fasenacht, führte in alter Manier durchs prall gefüllte Programm, heißt es in der Pressemitteilung des Karnevalsvereins.