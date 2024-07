Plus Kaisersesch

In Kaisersesch: Erste-Hilfe-Crashkurs für Eltern

i Erste Hilfe (Symbolbild) Foto: dpa/picture-alliance/Vanessa Köneke/picture alliance/dpa

Ein Erste-Hilfe-Crashkurs für Eltern findet am Dienstag, 6. August, 17 bis circa 19.30 Uhr, in der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch statt. Was passiert, wenn das eigene Kind in eine Notsituation gerät? Darüber möchte sich niemand gerne Gedanken machen. Es ist aber durchaus sinnvoll für Eltern, sich mit Notfallsituationen auseinanderzusetzen, um sich sicherer zu fühlen, Gefahrenquellen besser zu erkennen und nötigenfalls zu handeln.