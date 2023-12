Ernst

In Ernst gesungen: Chöre aus Cochem, Dohr und Klotten überzeugen mit Adventskonzert

Der Frauenchor Ton in ton Cochem hatte vor Kurzem zu einem Konzert in die festlich geschmückte Kirche St. Salvator in Ernst eingeladen, an dem auch der Projektchor der Grundschule Dohr „die Kolibris“ sowie der „Klottener Schieferchor“ als Gastchöre mitwirkten.