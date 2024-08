Plus Ediger-Eller In Eller wird der heilige Rochus verehrt: An der Kapelle wird gefeiert Von Ulrike Platten-Wirtz i Günter Conzen wünscht sich, dass die Tradition, zu Ehren des heiligen Rochus ein Fest zu feiern, erhalten bleibt. Foto: Ulrike Platten-Wirtz Die Geschichte des heiligen Rochus hat es Günter Conzen angetan. Der 83-Jährige setzt sich dafür ein, dass das Gedenken an den Heiligen, das im Ortsteil Eller traditionsgemäß mit einem Fest gefeiert wird, erhalten bleibt. „Seit vielen Jahren feiern wir am 16. August an der Rochuskapelle im Dorf“, sagt Conzen. Lesezeit: 2 Minuten

Die Organisation obliegt den kirchlichen Gremien, Pfarrgemeinde- und Verwaltungsrat, in denen Conzen in jüngeren Jahren auch aktiv war. In direkter Nachbarschaft zur Kirche in Eller, die den heiligen Hilarius und Arnulf geweiht ist, befindet sich die kleine Rochuskapelle. Die Figur des Heiligen ist dort aber nicht mehr zu finden, denn ...