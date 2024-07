Plus Mittelstrimmig

In der alten Dorfmühle: Ein Hauch von spanischem Flair im Hunsrück

i Einige Tage vor dem EM-Viertelfinalspiel zwischen Deutschland und Spanien wurde in Mittelstrimmig ein spanischer Abend gefeiert. Foto: Grischa Manderscheid

Mit typischer Musik, so wie man sie auf der iberischen Halbinsel kennt, und landestypischen Vorspeisen wurde jüngst in der ehemaligen Dorfmühle in Mittelstrimmig ein spanischer Abend gefeiert. Das teilen die Organisatoren der Veranstaltungsreihe Niwara Millemaje mit.