In den Römerkessel kehrt Leben zurück: In Bad Bertrich können Senioren ab sofort das WG-Leben genießen

i Im vierten Stock des Römerkessels gibt es ab sofort eine Senioren-Wohngemeinschaft, die erste ihrer Art im Kreis Cochem-Zell. Foto: Annika Wilhelm

Feiernde Studierende bei einer Hausparty, junge Menschen, die gemeinsam kochen, ein notgedrungener Putzplan, der mit Magneten an den Kühlschrank geklemmt wurde: Das sind Bilder, die viele Menschen im Kopf haben, wenn sie das Wort Wohngemeinschaft (WG) hören. Doch wie würde eine WG aussehen, in der ausschließlich Senioren wohnen? In Bad Bertrich hat man eine Antwort darauf, denn hier gibt es ab sofort eine Senioren-WG – die erste ihrer Art in ganz Cochem-Zell.