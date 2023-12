Plus Cochem-Zell In Cochem-Zell: Welche Arbeitskräfte sind gefragt? Die Wirtschaftsförderung des Landkreises hat eine Umfrage zum Thema „Arbeits- und Fachkräfte aus Drittländern“ gestartet, die sich an alle Unternehmen in Cochem-Zell richtet.

Hierüber, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung, können die Betriebe zum einen zusätzliche Bedarfe an Auszubildenden, Arbeits- und Fachkräften pro Berufsgruppe melden. Zum anderen besteht die ...