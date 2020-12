Bullay

Das Wort „Biergarten“ mag Jan Abbruzzino gar nicht. Der 41-jährige Saarländer ist seit vielen Jahren Wahl-Moselaner und in Cochem-Zell als Hotelier und Gastronom tätig. Von 2002 bis 2017 führte er beispielsweise das Hotel Hutter in Bremm und nahm mehrmals beim bekannten Gourmetfest auf der Cochemer Reichsburg teil. Sein neues Projekt: Gemeinsam mit Frau Rebecca möchte er ein Boutiquehotel in Bullay betreiben. Wenn man durch den Ort fährt, sieht man schnell, dass die Bauarbeiten derzeit in vollem Gange sind.