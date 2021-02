In Brauheck geht es voran

Auch in Bezug auf das geplante Neubaugebiet „Verbindung Goldwies/Groenhoffstraße“ im Cochemer Höhenstadtteil Brauheck geht es voran. Seitens der Verwaltung waren hier mehrere Fachunternehmen um die Abgabe eines Kostenvoranschlages angefragt worden, zwei Angebote wurden abgegeben, der Auftrag wird in Kürze an den wirtschaftlich günstigsten Anbieter erteilt. Hierfür gab es im Stadtrat ebenfalls grünes Licht.