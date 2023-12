Endlich, nach fünf Jahren ist es wieder so weit, heißt es in einer Pressemitteilung der Pastoralen Räume Cochem-Zell und Kaisersesch: Kinder und Jugendliche sind eingeladen, die Welt, in der sie leben, im Rahmen der dritten bundesweiten 72-Stunden-Aktion ein Stückchen besser zu machen. Was kann das bedeuten? Vom 18. bis 21. April 2024 lädt der Bund der katholischen Jugend (BDKJ) dazu ein, das in verschiedenen Projekten herauszufinden.