Impfzentrum in Landkern: Wie lange wird noch geimpft?

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurde eine immense Infrastruktur zur Bewältigung der Krise aufgebaut. Das Impfzentrum in Landkern wird seit dem 7. Januar betrieben, in den Verbandsgemeinden sind jeweils mehrere Teststationen entstanden. Die Verwaltungen arbeiten seit Beginn der Pandemie auch am Wochenende und lange Zeit leiteten Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 die Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Doch bei den aktuell niedrigen Inzidenzwerten wird allerorts darüber nachgedacht, den Aufwand deutlich zu reduzieren.