Impfaktion im Impfzentrum Cochem-Zell in Landkern: Erstimpfung ohne Registrierung möglich

Im Impfzentrum Cochem-Zell in der Eifelgoldhalle in Landkern, Schulstraße 2, findet am Samstag, 24. Juli, von 13 bis 16 Uhr eine Sonderimpfaktion statt. Das teilt die Kreisverwaltung Cochem-Zell mit. Dabei können sich alle Bürger mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz, die mindestens 18 Jahre alt sind, ohne vorherige Registrierung oder Anmeldung gegen Covid-19 impfen lassen. Für diese Sonderimpfaktion werden 150 Impfdosen des Impfstoffs von BionTech bereitgestellt und reserviert. Aber nur, solange der Vorrat reicht!