Im Zeller Festzelt geht's mit dem Federweißerfest los Die Schwarze-Katz-Stadt Zell hat schon dieser Tage wieder ein Zelt mit transparenten Wänden auf dem Marktplatz aufbauen lassen. Es wird jedoch nicht erst zur Adventszeit veranstaltungstechnisch bespielt. Schon am nächsten (8.

bis 10. Oktober) und übernächsten Wochenende (15. bis 17. Oktober) laden das Zeller Weingut Peter Lehmen und MM-Events zum Federweißerfest ein. Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen sowie Weinkönigin Johanna Bauer und ihre Prinzessinnen Lena Fischer und Maja Treis werden es am Freitag, 8. Oktober, 18 Uhr, eröffnen. In der Folge dürfen sich die Gäste an beiden Wochenenden auf ein abwechslungsreiches Programm in Festzelt und Weinlounge freuen. Viel Musik und kulinarische Köstlichkeiten bereiten Freude, samstags gibt's eine Weinprobe, sonntags ein Frühstück. Zutritt zum abgesperrten Festgelände gibt es nur für Genesene, Geimpfte oder maximal 25 Getestete (2G+-Regel). Karten braucht man nur für Weinprobe (Vorverkauf: 18 Euro, Tageskasse: 20 Euro) und Frühstück (16/18 Euro). Sie können per E-Mail (Laura.lehmen@gmx.de) oder telefonisch (06542/969 11 28) sowie an der Tageskasse erworben werden. dad