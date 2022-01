Im Job an der Tankstelle aus der Kasse bedient: Strafe für Justizvollzugsbeamtin

Der Vorsitzende Richter und zwei Schöffen, Staatsanwalt und Verteidigerin, eine Zeugin und der Protokollführer warten zwei Stunden auf das Eintreffen der Angeklagten beim Amtsgericht Cochem. Die 48-Jährige muss erst von der Polizei aus ihrer Wohnung in einem Eifelort abgeholt und vorgeführt werden, damit sie sich einer Verhandlung wegen gewerbsmäßiger Untreue stellen kann. Die Staatsanwaltschaft legt der Angeklagten zur Last, sich als Mitarbeiterin einer Tankstelle im Kreis Cochem-Zell von November 2018 bis Dezember 2019 in 31 Fällen aus der Kasse bedient zu haben. Kurios: Die Angeklagte ist Justizvollzugsbeamtin.