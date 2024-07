Plus Ulmen Im Bürgersaal gefeiert: Realschule plus Vulkaneifel verabschiedet Absolventen i Im Bürgersaal haben 38 Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen der Realschule plus Vulkaneifel ihren Abschied gefeiert. Foto: Steffen Wilbert Unter dem Motto „Zukunft in Sicht – wir gehen nicht unter“ feierten 38 Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen der Realschule plus Vulkaneifel ihren Abschied. Lesezeit: 2 Minuten

Mit einer feierlichen Andacht in der St. Matthias Kirche startete die Abschlussfeier der Realschule plus Vulkaneifel, heißt es in der Pressemitteilung der Schule. Pater Lenin fand die richtigen Worte für die Abschlussschüler, um sie in der Freude an ihrem künftigen Weg zu bestärken. Unterstützt wurde die Andacht von dem Mädchenchor ...