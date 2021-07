Im Ahrtal unterwegs, um Menschen zu helfen: Cochem-Zeller Blaulichtfamilie im Dauereinsatz

Am späten Mittwochabend vergangener Woche erreicht Tim Etzkorn, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kaisersesch, der erste Anruf. Zu drei verschiedenen Einsätzen rücken die Feuerwehrleute aus Kaisersesch und Umgebung in dieser Nacht aus: Mayen, Moselkern und Ahrweiler. Seitdem ist das Feuerwehrhaus in Kaisersesch fast durchgehend besetzt, täglich rücken Kräfte in Richtung Ahrtal aus. Das gilt auch für alle anderen Einheiten der Blaulichtfamilie aus dem Kreis: Feuerwehr, THW, DRK, sie alle versuchen, den Menschen im Katastrophengebiet zu helfen.