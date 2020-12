Cochem-Zell

Der stationäre Einzelhandel hat es 2020 wegen der Covid-19-Pandemie noch schwerer als sonst, steht vor besonderen Herausforderungen. Fast fünf Wochen lang waren alle Aktivitäten eingestellt. Und die Folgen der notwendigen Zwangspause sind noch immer nicht ganz absehbar, heißt es in einer Pressemitteilung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz. Mit der IHK-Initiative „Heimat shoppen“ soll vor allem das Zusammengehörigkeitsgefühl der Händler in den Innenstädten gestärkt und ein Signal in Richtung der Kunden gesendet werden.