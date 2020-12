Zell-Kaimt

Auf Antrag der Freien Wählergruppe (FWG) im Zeller Stadtrat soll die Moselstadt Ideen sammeln, wie man den Kreisverkehrsplatz in Kaimt attraktiver gestalten könnte. „Der Zustand ist seit Jahren unansehnlich“, heißt es in einem entsprechenden FWG-Antrag vom Januar. Dabei sei der Kreisel „das Entree für Besucher unserer Stadt aus Richtung Alf gesehen“. Einstimmig sprach sich der Stadtrat am Ende auch dafür aus, entsprechende Verschönerungsvorschläge einzuholen. Darauf ein Preisgeld auszuloben soll jedoch zunächst einmal verzichtet werden.