Plus Wittlich/Brüssel

Ideal Standard investiert in Standort Wittlich: Hersteller von Armaturen auf Energieeffizienz

Von Christian Moeris

i Geschäftsführer Thomas Wöhrle (links) und Stefan Thul, technischer Leiter im Werk von Ideal Standard in Wittlich, luden vor Kurzem zur „Kesseltaufe“ ein und informierten über ihre Energiestrategie, um den Standort in Wittlich zu sichern. Fotos: TV/Christian Moeris Foto: TV/Christian Moeris

Seit 60 Jahren hat Ideal Standard, Hersteller für Badezimmerprodukte, einen Standort in Wittlich. Seit 50 Jahren produziert das Unternehmen mit Sitz in Brüssel in seinem Werk in der Säubrennerstadt nun schon Armaturen und Sanitärtechnik. Im März übernahm der saarländische Keramikhersteller Villeroy & Boch den belgischen Badproduktehersteller. Mit dem Zusammengehen wollen die Unternehmen auch im Badbereich umsatzmäßig zu den größten Akteuren auf dem europäischen Markt aufschließen.