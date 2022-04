Etwa 40 Ukrainerinnen, einige mit ihren Kindern, sitzen in einem Besprechungsraum der Mosel-Akademie der Handwerkskammer in Cochem. Eine ukrainische Fahne hängt an der Tafel, die Frauen hören Ivanna Eisfeld, Mitarbeiterin der Cochemer HwK, aufmerksam zu. Fragen werden beantwortet, Termine abgesprochen. Viele der Frauen kennen sich untereinander noch nicht. Als eine Vorstellungsrunde beginnt, fließen die ersten Tränen.