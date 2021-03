Rot-weiße Absperrbänder, Glasabtrennungen und Desinfektionsspender bestimmen am Sonntag das Bild in den Wahllokalen im Hunsrück. Vor allem in kleineren Gemeinden ist wenig los. Mehr Wahlberechtigte als sonst, im Durchschnitt rund 40 Prozent, haben es vorgezogen, per Briefwahl abzustimmen, anstatt selbst zur Urne zu gehen. Für die Wahlhelfer, die im Einsatz sind, bedeutet das lange Wartezeiten, die irgendwie überbrückt werden müssen.