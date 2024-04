Plus Sosberg

Hunsrück meets Mosel: Sosberg feiert an der Geierlay das erste Weinfest

i An der Geierlay findet am 25. Mai erstmals ein Weinfest statt – und das auf der Sosberger Seite der Hängebrücke, wo es sonst im Gegensatz zu Mörsdorf eher ruhig zugeht. Foto: Kevin Rühle (Archiv)

Es soll ein Fest werden, das Mosel und Hunsrück miteinander verbindet: An der Hängeseilbrücke Geierlay findet am Samstag, 25. Mai, erstmals ein Weinfest statt – und das am Sosberger Brückenkopf, wo es sonst eher ruhiger zugeht. Denn bislang hielt man sich auf dieser Seite der Brücke eher zurück, wenn es um das Feiern von Festen an der Brücke ging. Woher rührt der Sinneswandel?