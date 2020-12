Kail

Sie brennen für ihren Beruf, für ihren Betrieb, für die Region: Hubertus und Mario Vallendar leben vor, was gar nicht so einfach ist: Vallendar, einer der besten Schnapsbrenner und Destillateure, einer mit Weltruf, der gerade für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden ist, hat seinen Sohn in den vergangenen drei Jahren in seinem Betrieb in der Eifel ausgebildet.