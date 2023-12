Plus Bernkastel-Kues Hotel Deinhard’s: Nicht nur Weinkultur wird hier gelebt Das Wein- und Genusshotel Deinhard’s hat vergangenes Jahr mit einem „Soft Opening“ eröffnet. Nach und nach wurden zusätzliche Angebote ergänzt. Inzwischen läuft es auf Hochtouren: eine Bilanz. Von Hans-Peter Linz

Es war eine Idee, die schon vor der Corona-Pandemie geboren wurde: Michael Willkomm, Geschäftsführer der Weinkellerei Peter Mertes, hatte die Idee, in Bernkastel-Kues ein Begegnungszentrum für Freunde der Weinkultur zu schaffen. Als er dann mehrere Grundstücke am Gestade mitten in der Altstadt erwarb, reifte der Plan, dort nicht nur ein ...