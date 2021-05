Honig aus Cochem-Zell: Imkerei boomt vor allem bei jungen Leuten

Auf einer Wiese in der Eichkaul in Dohr ist ein geschäftiges Summen und Brummen zu vernehmen. Dank Stephanie Erdmann haben hier vier Bienenvölker ein neues Zuhause gefunden. Seit knapp einem Jahr ist die 33-Jährige begeisterte Jungimkerin und liegt damit voll im Trend. „Wir verzeichnen tatsächlich einen starken Zuwachs vor allem an jungen Leuten, die sich für die Imkerei interessieren“, sagt Rainer Serwazi, Vorsitzender des Kreisimkerverbands. 172 Mitglieder zählt der Verband derzeit, darunter auch viele junge Frauen. Die Imkerei ist also längst kein Hobby mehr „nur für alte Männer“. Serwazi, der vor rund zwölf Jahren mit der Bienenzucht begonnen hat und inzwischen 30 Völker besitzt, gehörte als Mittvierziger seinerzeit zu den jüngsten Mitgliedern im Verband. Das hat sich längst geändert. „Der Altersdurchschnitt im Verein ist deutlich gesunken“, freut sich der Kreisimkerchef. Dass sich immer mehr junge Menschen für die Bienenzucht begeistern, führt Serwazi auf den Wunsch nach einer intakteren Natur zurück.