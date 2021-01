Homeoffice ausbauen: Damit man sich nicht bei der Arbeit ansteckt

Cochem-Zell

Fast alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens werden derzeit durch den Versuch eingeschränkt, die Pandemie im Zaum zu halten. In manchen Kreisen gelten Ausgangssperren, private Treffen mit mehr als einer Person sind untersagt. Für die Arbeitswelt gelten diese Regeln nicht. Bisher hat es die Politik vermieden, auch den Büroalltag vieler Menschen mit Kontaktverboten zu belegen. Doch jetzt kommt Bewegung in die Diskussion. In einer Beschlussvorlage des Kanzleramtes wurde am Dienstag eine mögliche Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales erwähnt, wonach Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, sofern die Tätigkeiten es zulassen. Die RZ hat sich umgehört, wie die Arbeit in Cochem-Zell am heimischen Schreibtisch funktioniert.