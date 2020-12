Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 17:06 Uhr

Hohes Fördertempo Das Sofortausstattungsprogramm, von dem die VG Zell nun profitiert, hat der Bund zusätzlich zum „DigitalPakt Schule“ aufgelegt. Aus dem 500-Millionen-Euro-Topf entfallen rund 24,1 Millionen Euro auf das Land Rheinland-Pfalz. Den Zuschuss von rund 22.800 Euro hat die VG Zell nach Darstellung von Bürgermeister Karl Heinz Simon bereits erhalten.