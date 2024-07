Plus Zell

Hohe Wertschätzung: Schüler zeichnen bei Abschlussfeier in Zell Lehrer aus

i Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen neun, zehn und zwölf haben sich nun von der Integrierten Gesamtschule Zell verabschiedet. ⋌ Foto: Dirk Muscheid

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen neun, zehn und zwölf wurden nun an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Zell feierlich verabschiedet. Nach einem eindrucksvollen Gottesdienst in der Kaimter Kirche, den die Schüler unter der Leitung der Lehrkräfte Sonja Schmitz, Miriam Ritter und Willi Müller- Schulte sowie der Lehrerband gestaltet hatten, begann im Anschluss die Abschlussfeier in der gut gefüllten Sporthalle des Schulzentrums.