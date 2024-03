Plus Kaisersesch/Ingelheim Hohe Auszeichnung für Jürgen Hansen: Verdienstmedaille für Wasserstoffverfechter i Die Landrätin des Kreises Mainz-Bingen, Dorothea Schäfer (links), Bürgermeister Albert Jung (3. von links) und SGD Süd-Präsident Hannes Kopf (rechts) gratulierten Jürgen Hansen zur Landesverdienstmedaille. Foto: Maike Zehetner/Kreisverwaltung Mainz-Bingen Einer der „Väter“ der rheinland-pfälzischen Wasserstoff-Bewegung bekam eine der höchsten Auszeichnungen des Landes Rheinland-Pfalz: die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz, die für besondere ehrenamtliche Verdienste um die Gesellschaft und die Mitmenschen verliehen wird. Lesezeit: 2 Minuten

Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, überreichte die von Ministerpräsidentin Malu Dreyer unterzeichnete Urkunde sowie die Medaille im Rahmen einer Feierstunde in der Kreisverwaltung Mainz-Bingen (Ingelheim) an Jürgen Hansen. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch mit. In Kaisersesch soll künftig Wasserstoff produziert werden. Mit Beharrlichkeit Wasserstoffnetzwerk aufgebaut „Wenn Jürgen Hansen ...