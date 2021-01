Cochem

Etwa 70 Mitarbeiter des Seniorenzentrums St. Hedwig in Cochem stehen am Samstagmorgen in der Eingangshalle der Einrichtung. Am Eingang werden alle Anwesenden registriert, in einem kleinen Zimmer streicht medizinisches Personal Schnelltests auf das Coronavirus ab. 180 Menschen, Bewohner sowie Mitabreiter, sollen an diesem Morgen gegen die Krankheit geschützt werden, die seit knapp einem Jahr das Leben in St. Hedwig stark verändert hat. „Es ist hart für die Mitarbeiter, aber auch für mich persönlich“, sagt Joachim Siebenborn, der das Haus seit 24 Jahren leitet.