Hochwasserschutz: Verbandsgemeinderat Cochem hat Vorsorgekonzept beschlossen

Es ist ein idyllisches Seitental der Mosel, das Elzbachtal. Malerisch schlängelt sich hier der Elzbach hinunter bis nach Moselkern, wo er dann in die Mosel mündet. „Doch der Elzbach kann auch anders“, so Wolfgang Lambertz, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem, mit Blick auf die Flutkatastrophe im vergangenen Juli, als dieser Bach große Teile des Tales und damit auch der Gemeinde Moselkern überflutete. Weswegen sich der Verbandsgemeinderat in Moselkern mit dem Hochwasserschutz beschäftigte.