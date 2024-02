Plus Plein Hobbykünstler hat ein Taufbecken für Zeller Marienburg gestaltet: Kunst aus Holz entsteht in seiner Fantasie Ein Zahntechniker, der Feinstarbeit gewohnt ist, lässt seiner Fantasie freien Lauf und bastelt während des ganzen Jahres: Bei Otmar Bayer sind echte Holzkunstwerke zu bewundern. Sie werden auch bei Ausstellungen präsentiert, und teils werden sie auch nach Wunsch geschaffen. Von Bernd Schlimpen

Otmar Bayer ging in seinem Heimatort Plein bei einem Künstlerpaar, das Sandstein bearbeitete, in die Lehre und wurde so zum versierten Hobbykünstler, der sich aber auf Holz spezialisierte, und auch Mitglied im Wittlicher Verein „Kunst an Hecken und Zäunen“ wurde. Seine Werkstatt im Keller seines Wohnhauses ist prall gefüllt mit ...