Historischer Roman: Werner Arbogast veröffentlicht sein sechstes Buch

Eigentlich sind es moselländische Stückelchen, die es Werner Arbogast angetan haben. Immerhin hat der pensionierte Berufsschullehrer aus Traben-Trarbach bereits vier Büchlein mit entsprechenden Geschichten veröffentlicht. Sein neuestes Werk ist allerdings ein historischer Roman geworden. „Das Geheimnis in der Kirchstraße“ spielt zwar auch in der Moselregion, Arbogasts Heimat, doch diesmal geht es nicht um unterhaltsame Anekdoten und Kalauer, sondern vielmehr um den Konfessionskrieg zwischen Protestanten und Katholiken. „Der Roman beruht auf historischen Fakten“, erklärt Arbogast, der sein Werk bei einem Treffen der Senioren in Bewegung vorstellt. Die aufwendige Recherchearbeit hat größtenteils der Historiker Christoph Krieger übernommen. „Vor einigen Jahren hielt Krieger einen Vortag zu dem Thema, das hat mich sofort angesprochen“, gesteht Arbogast. Als er daraufhin den Historiker bittet, ihm seine Arbeit für einen Roman zur Verfügung zu stellen, willigt dieser sofort ein. „Zu den historisch belegten Begebenheiten habe ich dann noch Figuren und Ereignisse dazuerfunden, um den Roman spannender zu machen“, sagt der 79-Jährige.