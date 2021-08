Die schrecklichen Bilder sind unvergessen: Am 6. und am 9. August wird der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki gedacht. Auch in Büchel sind dazu wieder Aktionen vorgesehen. Am 6. August gibt es um 17 Uhr ein Friedensgebet am Bildstock auf der Friedenswiese, am 9. August endet in Büchel die 12. Fastenaktion, zu der der evangelische Pfarrer Dr. Matthias Engelke seit 2010 in jedem Jahr einlädt.