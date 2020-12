Archivierter Artikel vom 25.05.2020, 18:22 Uhr

Hintergrund: Wirtschaftsplan und Stammkapital Erstmals verabschiedete der Cochem-Zeller Kreistag auch einen Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung der Kreiswerke, der für das bereits begonnene Jahr 2020 gelten soll. Erträge werden noch keine erwartet, Umsatzerlöse sind erst ab der zweiten Jahreshälfte 2023 zu erwarten. Für das Neubaugebiet Müllenbach (Eifel) werden insgesamt 30.000 Euro an Aufwendungen eingesetzt.

Das Stammkapital wird sich auf eine halbe Million Euro belaufen, die in mehreren Teilbeträgen angelegt werden. Ein erster Beitrag in Höhe von 150.000 Euro kommt aus dem Jahresgewinn beim Wasserwerk. Der Erfolgsplan weist einen voraussichtlichen Verlust von knapp 65.000 Euro aus. „Das ist erst mal der Start. In den nächsten Jahren werden wir hier wohl ganz andere Zahlen im Wirtschaftsplan haben“, betonte Landrat Manfred Schnur.