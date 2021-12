Hintergrund: Konkrete Empfehlungen des Plans

Die sogenannten „Familienklassen“ von Jahrgang 1 bis 4, die als pädagogisches Konzept in der VG Cochem an mehreren Standorten umgesetzt ist, wird an den kleinen Standorten nicht von allen Eltern unterstützt. Darum soll am Standort Ellenz-Poltersdorf geprüft werden, ob hier eine Mischung der Jahrgänge 1/2 und 3/4 eher angenommen wird. In Lieg soll geprüft werden, inwieweit Synergieeffekte mit der örtlichen Kita genutzt werden können.