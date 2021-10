Die Hillesheimer Krimitage sind vorbei, die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz. Und denken bereits über eine Fortsetzung nach – im Wechsel mit einer anderen Veranstaltung in der Region. Rund 600 Gäste an den acht Veranstaltungen in fünf Tagen, zufriedene Künstler, begeisterte Zuschauer und unterm Strich eine schwarze Null. Das kann sich in der Tat sehen lassen.