Hillesheim: Mörderjagd in der Dachkammer

Wer „Schwarzen Tod“ bestellt, bekommt einen Kaffee. Die Tomatensuppe Corleone ist dicker als Blut. Das ganze Haus strotzt vor krimineller Energie. Die halb zugezogene Gardine in einem brutalen orangerotem Farbton sperrt die Sonne aus. Das diffuse Licht, die alten Möbel, die schreckliche Tapete mit Blumenmuster, die Tageszeitung auf dem kleinen Beistelltisch, das ganze Ensemble schreit: „Willkommen im Jahr 1978!“ Nur eine Treppe trennt das Café Sherlock im Erdgeschoss des Kriminalhauses in Hillesheim in der Eifel von einem ungeklärten Mordfall auf dem Dachboden